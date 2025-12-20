Эксперт Кучава рассказал о мошенниках, вовлекающих на работу в вебкам-студии

Преступники размещают вакансии на такие позиции как оператор чата, менеджер по поддержке клиентов, помощник в соцсетях или продюсер, прописывая заведомо завышенные зарплаты, рассказал специалист "НФ. Аналитика"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Мошенники вовлекают соискателей работы в незаконную деятельность в вебкам-студиях и аналогичных предприятиях, размещая вакансии с помощью заведомо завышенных зарплат на такие позиции как оператор чата, менеджер по поддержке клиентов, помощник в соцсетях или продюсер, должностные обязанности в таких объявлениях обычно размыты. Об этом ТАСС рассказал эксперт "НФ. Аналитика" Галактион Кучава.

Он отметил, что во время собеседования мошенники постепенно раскрывают суть работы. Сначала говорят о "коммуникации", потом о "работе на зарубежных платформах", и лишь на финальном этапе, когда человек психологически уже вовлечен, озвучивают истинный характер деятельности.

"Деятельность вебкам-студий и иных аналогичных мошеннических предприятий почти всегда носит признаки незаконного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов, а в ряде случаев - организации и распространения порнографических материалов, - предупредил Кучава. - Риски несет введенный в заблуждение сотрудник, при этом лишенный всех социальных гарантий. Любые обещания "безопасной и легальной работы" в сфере вебкама на территории РФ являются ложью".

Он подчеркнул, что работа в такой студии сопряжена с повышенными правовыми, финансовыми и репутационными рисками. "Шантаж, слив персональных данных и контента - это стандартная практика давления в криминальной среде. Обещанные высокие доходы также для большинства являются иллюзией. Система построена так, что значительную часть заработка забирает "студия", - рассказал эксперт.

Собеседник агентства рекомендовал критически оценивать заманчивые предложения. "Прежде чем откликаться на вакансию, проверяйте компанию по государственным реестрам (ФНС), ищите независимые отзывы, настороженно относитесь к предложениям, где не указано официальное наименование работодателя", - сказал он, напомнив, что легальная работа всегда предполагает трудовой договор, ясные должностные инструкции и прозрачную систему оплаты.