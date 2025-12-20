В ОП РФ рассказали, как оплачивается работа в новогодние праздники

Оплата труда в выходной или нерабочий праздничный день производится не менее чем в двойном размере, сообщил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Работа в выходные или праздничные новогодние дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Оплата труда в выходной или нерабочий праздничный день производится не менее чем в двойном размере. Конкретная сумма выплат варьируется в зависимости от выбранной системы оплаты", - пояснил эксперт, ссылаясь на Трудовой кодекс РФ.

"В двойном размере оплачиваются все дни новогодних каникул: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года", - добавил он.

По желанию работника двойную оплату в новогодние праздники можно заменить отгулом. Тогда отработанный выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Новогодние праздники в этот раз продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Они будут самыми долгими за много лет.

Работодатель не вправе вызывать сотрудников на работу в праздники только на основании своего желания, разъяснял ранее Машаров. Обязательно нужно получить согласие трудящегося. Среди исключений - работы в условиях катастрофы, чрезвычайных обязательств; деятельность, связанная с обслуживанием населения, с неотложным ремонтом. Труд творческих сотрудников тоже может регулироваться особо.