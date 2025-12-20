В ГД внесут законопроект о выплате от 550 тыс. рублей многодетным на ипотеку

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев сообщил, что инициатива направлена на то, чтобы сделать поддержку семей более эффективной

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Законопроект об увеличении размера выплаты многодетным родителям на погашение ипотеки внесут в Госдуму. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект вносит изменения в закон "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам". Сейчас семьям при рождении третьего или последующего ребенка предоставляется 450 тысяч рублей на погашение долга по ипотеке. Документом предлагается установить, что размер государственной помощи будет составлять не более 6,4% от суммы ипотеки, но не менее 550 тысяч рублей.

По словам одного из авторов инициативы, первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева ("Справедливая Россия"), новый подход позволит учесть инфляцию и рост стоимости жилья, а также избежать резкого увеличения бюджетных расходов.

"Для семей с небольшими кредитами сохраняется гарантированный минимум поддержки, а для семей с высокой ипотечной нагрузкой помощь становится более соразмерной их реальным обязательствам", - сказал депутат.

Он отметил, что межфракционная инициатива, подготовленная по итогам прямой линии президента, направлена на то, чтобы сделать поддержку семей более эффективной, социально справедливой и отвечающей демографическим задачам страны.