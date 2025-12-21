В МВД рассказали, как быстро распознать телефонного мошенника

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. МВД РФ перечислило признаки, которые позволят быстро распознать телефонного мошенника. В их числе тот факт, что неизвестные сами выходят на связь под видом сотрудников Центробанка, налоговой службы, правоохранительных органов и портала "Госуслуг". Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

В них говорится, что звонивший в любом из обозначенных образов начинает говорить о деньгах. Речь может идти о предложении спасти сбережения, получить компенсацию, вложиться в инвестиционный проект или срочно "оплатить долги". Это является еще одним признаком того, что дело человек имеет с мошенником.

Третьим признаком, который поможет распознать аферистов, в МВД назвали просьбы сообщить данные о себе. Например, спрашивают данные банковской карты, коды из СМС, логины или пароли. Еще одним признаком мошенников является давление на человека. Ему ставят условия, торопят. Целью такого поведения является стремление ограничить потенциальную жертву во времени, чтобы не было возможности все обдумать и посоветоваться. Также признаком мошенничества может быть тот факт, что человеку запрещают кому-либо разглашать информацию о диалоге.

Мошенники также часто провоцируют эмоции. Они могут радовать внезапной выгодой или наоборот - стараются запугать уголовным преследованием.

В МВД подчеркнули, что если в ходе телефонного разговора с неизвестным человек заметил такие признаки, нужно немедленно прекратить общение и обратиться в полицию.