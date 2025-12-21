В ГД разрабатывают норму по защите нуждающихся семей от лишения пособий

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о разрешении спорных ситуаций, связанных с отменой пособий семьям с детьми при повышении у них доходов. Об этом ТАСС заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее в ходе "Итогов года" президент России Владимир Путин раскритиковал ситуации, когда семьи лишаются мер поддержки при незначительном росте их доходов выше порога нуждаемости.

"Разрабатывается законодательный механизм, он будет направлен правительству. Смысл его в том, чтобы в случае, если отказывают в назначении пособия, тогда у родителей было право обратиться в Социальный фонд России с тем, чтобы комиссионно рассмотрели и оценили причины лишения пособия: насколько они объективны, какое превышение установленного порога нуждаемости, что послужило увеличением дохода и какое превышение в процентном соотношении произошло", - сказал Нилов.

Он подчеркнул, что инициатива может стать межфракционной. "Традиционно подобные инициативы готовим вместе с председателем комитета по семье Ниной Останиной, Яной Лантратовой, Владиславом Даванковым", - отметил депутат.

По его словам, семьи в России могут выпадать за пределы критериев нуждаемости и лишаться пособий по разным причинам. "Одно дело, когда появилась новая работа и зарплата стала не МРОТ, а, например, 100 тыс. рублей. Другое дело, когда зарплата в размере МРОТ была проиндексирована, и вместо 22 тыс. рублей стала, например, 27 тыс., и это лишило пособия. Это, конечно, абсолютно несправедливо и требует дополнительных, справедливых корректировок", - подчеркнул парламентарий.