Врач Гайдина опровергла то, что россиянки съедают тонну помады в год

Организм женщины обычно впитывает только 1-2% нанесенного косметического средства, рассказала доцент кафедры дерматовенерологии им. академика Ю. К. Скрипкина Пироговского Университета

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Организм женщины, как правило, впитывает только 1-2% от нанесенного косметического средства, при этом россиянки не могут съесть тонну помады. Об этом сообщила ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии им. академика Ю. К. Скрипкина Пироговского Университета Татьяна Гайдина.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что россиянки с каждым годом "съедают" все больше помады, а за 2025 год эта цифра превысила тонну. Уточняется, что в среднем на каждую женщину приходится по 24 грамма помады в год.

"[Информация о том, что россиянки съедают более тонны помады] - это распространенное заблуждение, не подтвержденное научными данными. Кожа человека выполняет ряд функций, одной из которых является защитная. Роговый слой эпидермиса, межклеточные липиды и система детоксикации образуют непроницаемый барьер для большинства косметических ингредиентов. По результатам токсикокинетических исследований, в организм через кожу проникает, как правило, не более 1-2% от нанесенного объема средства, в редких случаях - до 5%", - сказала она.

Гайдина отметила, что компоненты, не прошедшие через кожный барьер, сохраняются на поверхности и смываются при умывании. Но даже те микродозы веществ, которые все же могут абсорбироваться, как правило, быстро метаболизируются в печени и выводятся из организма, не достигая концентраций, способных нанести вред организму.

"Например, хорошо изученные парабены проникают менее чем на 1% и выводятся в течение суток, а системная нагрузка от их использования многократно ниже допустимого уровня. Аналогично, оценка рисков по ПФАС-соединениям, применяемым в декоративной косметике, не выявила превышения допустимой нагрузки при бытовом применении. Таким образом, при обычном и разумном использовании сертифицированной косметики, даже в сочетании множества продуктов, суммарная токсическая нагрузка остается в пределах безопасных норм", - заключила она.