В МЧС напомнили о штрафах за самовольную вырубку елей на Новый год

За перевоз незаконно срубленных деревьев штраф для должностных лиц составляет до 40 000 рублей, для юридических - до 400 000 рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Штраф за незаконную вырубку ели составляет до 300 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"За незаконную рубку, повреждения лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников - штраф для граждан в размере от 3 000 до 4 000, для должностных лиц - от 20 000 рублей; для юрлиц от 200 000 до 300 000 рублей", - сказали в МЧС.

За перевоз незаконно срубленных деревьев штраф для должностных лиц составляет до 40 000 рублей, для юридических - до 400 000 рублей.

В МЧС напомнили, что покупать живые ели можно только в официальных точках, где у продавца есть разрешительные документы на продажу. Такие места есть при лесничествах или на официальных елочных базарах.

"Утилизируйте елку правильно. Не выбрасывайте в мусорный бак для обычных отходов: при разложении дерево будет вырабатывать опасный газ - метан. Не сжигайте елку: при горении выделяется большое количество смол и токсичных веществ", - добавили в министерстве. Лучший вариант - сдать ель на переработку или во вторичное использование. Подобные акции в стране проходят каждый год. Перед тем, как сдать или выбросить ель, нужно снять с нее гирлянды, мишуру и дождики.