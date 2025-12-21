Пик заболеваемости гонконгским гриппом в России ожидают к середине января

Вирусолог Сергей Нетесов объяснил, что это обусловлено тем, что в период праздников люди в основном находятся дома и сильно снижают число контактов

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Пик заболеваемости гонконгским гриппом подтипа H3N2 в России прогнозируется к середине января. Это обусловлено тем, что в период праздников люди не ходят на работу, в основном находятся дома и сильно снижают число контактов с другими людьми, таким мнением с ТАСС поделился вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета академик РАН Сергей Нетесов.

Ранее в российском офисе ВОЗ сообщили, что гонконгский грипп является доминирующим подтипом вирусов гриппа в России и в мире. Согласно информации на сайте организации, подтип H3N2 вирусов гриппа (или гонконгский грипп) относится к группе острых респираторных инфекций, вызываемых в том числе вирусами гриппа, которые циркулируют в этом году, как и в предыдущие, в мире.

"Пик заболеваемости ожидается после новогодних праздников, ориентировочно к середине января. Это связано с тем, что во время каникул наблюдается временное снижение числа случаев за счет того, что люди преимущественно находятся дома и минимизируют социальные контакты, но после выхода на работу и учебу интенсивность взаимодействий резко возрастает", - сказал собеседник агентства.

По словам эксперта, гонконгский грипп (вирусы гриппа подтипа H3N2) являлся доминирующим вариантом вируса гриппа в эпидемическом сезоне 2023-2024 годов в России и в мире. Отличие текущего эпидсезона в том, что вирус неожиданно эволюционировал по двум основным направлениям, а вакцину сделали только против одного субварианта. Это повлияло на эффективность вакцинации против него. Однако развитие заболеваемости несравнимо по масштабу с коронавирусной инфекцией. Ученый добавил, что риску тяжелого течения наиболее подвержены люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями, диабетом и ВИЧ-инфекцией, а также невакцинированные.