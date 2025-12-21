В Москве ожидается солнечная, но холодная погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что такой климат больше характерен для середины января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Солнечная, но холодная погода с температурой на 2-3 градуса ниже климатической нормы ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Минус 6 - минус 11 днем и ночью во вторник, на 2-3 градуса ниже многолетних значений. По климату это более соответствует середине января. Холодная погода прогнозируется в среду. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночная температура - [минус] 10-15 градусов, а днем [минус] 6-11. Такая температура уже на 5 градусов ниже нормы", - сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что резко, "фактически без разбега" Москва переходит из осенней погоды в зимнюю. Повышения температуры в ближайшие дни не ожидается.