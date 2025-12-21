Малайзия рассчитывает, что ее граждане вскоре смогут ездить в РФ без виз

Этот вопрос находится на стадии проработки, заявил посол страны Чеонг Лун Лай

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Малайзийская сторона рассчитывает, что соглашение об отмене виз в РФ для граждан королевства будет подписано в ближайшее время. Об этом заявил ТАСС посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лай.

"Сейчас Малайзия предлагает россиянам бесплатную визу в 30 дней. В 2023 году, по-моему, Россия уже предлагала сделать этот механизм взаимным. И с тех пор, как вы знаете, это находится на стадии проработки. Мы со стороны посольства с нетерпением ожидаем, что переговоры, которые сейчас ведутся, могут быть завершены, и соглашение может быть подписано в ближайшее время. Так что это тоже постоянный процесс", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы малайзийцы приезжали в Россию на той же основе, что и россияне приезжают в Малайзию. Мы надеемся, что такая возможность будет предоставлена малайзийским туристам", - добавил посол.

Сейчас для въезда в РФ гражданам Малайзии необходимы визы, тогда как россияне могут свободно посещать королевство в пределах 30 дней.