Малайзия надеется запустить прямые рейсы с РФ в первой половине 2026 года

Переговоры находятся на финальной стадии, сообщил посол страны Чеонг Лун Лай

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Малайзия рассчитывает запустить прямое авиасообщение с Россией в первой половине 2026 года, переговоры об этом находятся на финальной стадии. Об этом сообщил ТАСС посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лай.

"Этот вопрос продолжает обсуждаться в контексте установления прямых авиарейсов. На данный момент переговоры продолжаются, министерства транспорта обеих стран продолжают обсуждения. Мы очень воодушевлены тем, что стороны находятся почти на стадии финального завершения договоренностей. Если все пойдет как запланировано, в первой половине 2026 года начнутся прямые авиарейсы", - отметил он.

По словам посла, в Малайзии очень надеются, что этот вопрос может быть решен. "Как многим известно, полеты начнутся с рейсов Red Wings из Москвы в Лангкави. Если спрос начнет расти, мы сможем увидеть дальнейший потенциал. Это поможет обеим сторонам в плане прямых авиарейсов", - добавил дипломат.