На Чукотке открылась резиденция Деда Мороза

Событие совпало с празднованием чукотского Нового года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Резиденция Деда Мороза открылась в Анадыре в "Пэгытти" - день празднования чукотского Нового года. Праздничные мероприятия запланированы в большинстве населенных пунктах округа, сообщили ТАСС в правительстве Чукотки.

"Резиденция Деда Мороза открылась в Анадыре на территории Центра активного отдыха "Гора Михаила". Мероприятия, посвященные чукотскому Новому году пройдут практически во всех населенных пунктах округа. Запланировано проведение обрядовых танцев у ритуального костра с символическим обрядом жертвоприношения, приготовление блюд национальной чукотской кухни, игровой программы", - рассказали в ведомстве.

Новый год "Пэгытти" встречают коренные малочисленные народы севера Чукотки в ночь на 22 декабря. Этот праздник обычно проводят в кругу семьи. Согласно поверьям чукчей, в самую длинную ночь с 21 на 22 декабря происходит восхождение ритуальной звезды Пэгытти на небесную сферу. Это звезда Альтаир в созвездии Орла. В это время коренные малочисленные народы Севера Чукотки собираются на ритуальный праздник, посвященный восхождению звезды Пэгытти. Есть поверье: если встретить "Пэгытти" с хорошими пожеланиями, то заветная мечта в будущем году обязательно сбудется.