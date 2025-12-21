На севере Приангарья открыли один из самых длинных в стране автозимников

По дороге осуществляют завоз всего необходимого, в том числе запасов продуктов питания и топлива для котельных

ИРКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. В Иркутской области открыли один из самых длинных автозимников в стране протяженностью 220 км. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Автозимники - это сезонные дороги, где покрытием проезжей части являются лед и уплотненный снег. Их прокладывают там, где нет круглогодичных дорог, например, в районах Крайнего Севера.

"В Катангском районе Иркутской области открыт автозимник, который соединяет федеральную трассу "Вилюй" с селом Ербогачен. Его протяженность 220 км. Это жизненно важная дорога для труднодоступного района, где наземное сообщение возможно только зимой", - написал глава региона.

По дороге осуществляют завоз всего необходимого, в том числе запасов продуктов питания и топлива для котельных в селах Ербогачен, Преображенка, Мога, Ерема, Оськино, а также на северных месторождениях. По словам Кобзева, в районе, где открылся автозимник, десятки километров болотистой местности.

"Когда она замерзает, специалисты создают трассу: расчищают проезжую часть, делают разъездные карманы, переезды через водотоки, а их там 14. Автозимники и ледовые дороги имеют большое значение для жителей отдаленных северных территорий, развития поселков. Благодарю дорожников за большой труд, который они ведут для жителей. Без них жизнь в этих территориях была бы гораздо сложнее", - отметил губернатор Приангарья.