Директор Московского зоопарка заявила о важности экопросвещения для взрослых

Светлана Акулова отметила, что дети лучше разбираются в вопросах экологии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Юные жители России лучше разбираются в вопросах экологии, чем взрослые, считает гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

"Сейчас дети такие просвещенные в экологии, они уже все родителей учат, бабушек и дедушек. Сейчас программы экологического просвещения больше направлены на детей и подростков, а нужно учить взрослых. Например, я иногда иду по зоопарку и вижу, как бабушка достает пакет с хлебом, чтобы кормить животных, а ребенок ей говорит, что нельзя кормить", - сказала Акулова.

Она отметила, что Московский зоопарк готов разработать и предложить программы экологического обучения для взрослых.

Акулова рассказала, как на одной из конференций участники усомнились, что подростки готовы на прогулке убирать за своими собаками. "Я говорю, вы не правы, нарушители - это взрослые, а дети ходят и с пакетиками, убирают за собаками, и на поводке дети держат животных, и с интересом разделяют мусор, если им показать как. А то мы учим, учим, рассказываем, а нужно с себя начинать", - добавила Акулова.