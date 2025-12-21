Вылет рейса из Хабаровска в Москву задержали по техническим причинам

Задержка составляет четыре часа

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Рейс Хабаровск - Москва авиакомпании "Россия" задержали на четыре часа по техническим причинам. Вылет ожидают почти 400 человек, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"В международном аэропорту Хабаровск по техническим причинам задержан вылет рейса в Москву авиакомпании "Россия", запланированный на 14:35 (07:35 мск). Отправления ожидают 376 пассажиров. Расчетное время вылета в 18:35 (11:35 мск)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хабаровская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.