Собянин утвердил проект планировки участка новой трассы

Протяженность дороги составит около 6 км

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило проект планировки участка трассы Минское шоссе -Троицк - Андреевское - Варшавское шоссе. Об этом в своем канале в мессенджере Mах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Утвердили проект планировки участка трассы Минское шоссе - Троицк - Андреевское - Варшавское шоссе. Он пройдет от улицы Харлампиева в поселке Марьино (соединение с магистралью Саларьево - Московский - Марьино) до Калужского шоссе", - написал он.

По словам мэра, участок рассчитан на три полосы, а его протяженность составит около 6 км. Согласно проекту, на участке будет построено два путепровода, мост через Десну и лестничные сходы к набережной.

Собянин добавил, что реконструкцию проведут на Нововатутинском проспекте. "Сделаем съезды и заезды с проектируемой магистрали на Нововатутинский проспект, а также съезд/заезд на 1-ю и 3-ю Нововатутинские улицы", - написал мэр.

На пересечении с планируемой магистралью Мамыри - Пенино - Шарапово со съездами в сторону шоссе Ракитки, улицы Александра Печерского, деревни Кончеево и Калужского шоссе также планируется построить элементы транспортной развязки.

Мэр отметил, что проект улучшит транспортное обслуживание жителей районов Троицк и Филимонковский, а также обеспечит удобный подъезд к будущей станции "Кедровая" Троицкой линии метро.