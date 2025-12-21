Умер бывший директор Российского этнографического музея Владимир Грусман

Ему было 75 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Историк и музеевед Владимир Грусман, возглавлявший в течение 20 лет Российский этнографический музей, умер в возрасте 75 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Ушел из жизни Владимир Моисеевич Грусман - этнограф, подвижник музейного дела, человек, посвятивший себя сохранению культурной памяти народов России. Вся трудовая биография Владимира Моисеевича Грусмана была связана с Российским этнографическим музеем. На протяжении двадцати лет (1999-2019) он возглавлял коллектив этого крупнейшего музейного центра", - отмечается в письме соболезнования, которое направил родным и близким ученого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что Грусман стал инициатором ряда проектов, которые расширили научную, просветительскую и международную деятельность этнографического музея. Под его руководством были созданы постоянные экспозиции на основе коллекций, которые собирали выдающиеся этнографы России, реализован проект, посвященный православию, как основе традиционной культуре России, открылась выставка о традиционных верованиях народов Сибири.

"При его участии были реализованы проекты, расширившие культурные связи с зарубежными странами, в том числе с Норвегией и Афганистаном. В годы его руководства большое внимание уделялось сохранению исторического здания музея, восстановлению таких архитектурных элементов как световой плафон знаменитого Мраморного зала", - добавил губернатор.

Российский этнографический музей существует с 1902 года. Это один из крупнейших этнографических музеев мира. Он хранит экспонаты, касающиеся истории 157 народов и этнографических групп России и сопредельных стран. С 2019 года музей возглавляет Юлия Купина.