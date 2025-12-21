Мишустин поздравил коллектив редакции "Независимой газеты" 35-летием

Председатель правительства РФ отметил авторитетную и надежную репутацию издания

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив редакции "Независимой газеты" 35-летием издания, назвав его авторитетным и надежным источником, а также одним из лидеров на информационном рынке.

"НГ" прошла путь от печатного формата до мультимедийной платформы, заслужила репутацию авторитетного и надежного источника, площадки для конструктивного и открытого общественного диалога и многие годы остается одним из лидеров на рынке информации", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

По словам премьера, за каждым выпуском газеты стоит слаженная работа всего коллектива редакции. Он выделил компетентность, преданность профессиональному долгу и мастерство сотрудников, создающих неповторимый стиль, за который издание ценят читатели. "Вы формируете информационное поле страны, помогаете своей аудитории ориентироваться в сложных общественно-политических и экономических процессах, происходящих в России и за рубежом", - уточнил он.

Мишустин отметил взвешенный и аргументированный подход издания к освещению событий, объективность в подаче материала, принципиальную позицию, а также готовностью отстаивать свободу слова. "Эти качества особенно ценны сегодня, когда достоверность, аналитическая глубина и уважительное отношение к различным точкам зрения являются определяющими факторами доверия к контенту", - добавил он.

Премьер пожелал сотрудникам редакции успехов, стабильного развития, новых творческих достижений, а также крепкого здоровья и благополучия.

"Независимая газета" - российское ежедневное общественно-политическое издание. Газета была учреждена Моссоветом в июле 1990 года. Первый номер издания вышел 21 декабря 1990 года тиражом в 150 тыс. экземпляров на восьми полосах. По состоянию на 20 декабря 2025 год за всю историю существования газеты было издано 9 404 номера.