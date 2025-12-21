Трутнев назвал развитие авиасообщения важным фактором для Дальнего Востока

Полномочный представитель президента РФ в ДФО отметил, что к 2036 году планируется достичь пассажиропотока в 13,5 млн человек, из которых более 5 млн будут летать внутри региона

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Развитие авиасообщения на Дальнем Востоке и в Арктике имеет стратегическое значение для реализации проектов и развития регионов. Об этом ТАСС заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Развитие авиасообщения - важный фактор для Дальнего Востока и Арктики. Мы планируем к 2036 году достичь пассажиропотока в 13,5 млн человек, из которых более 5 млн будут летать внутри региона. Это станет возможным благодаря модернизации аэродромов, обновлению авиапарка и расширению субсидированных рейсов. Наша цель - сделать аэропорты удобными, чтобы больше людей приезжали на Дальний Восток и в Арктику, оставались здесь, реализовывали проекты и развивали территории", - сказал вице-премьер.

В 2025 году в разных регионах Дальнего Востока и Арктики открылись новые аэропорты. Весной начал работу новый терминал аэропорта Елизово на Камчатке. Его пропускная способность - 1 145 пассажиров в час, а площадь в пять раз больше старого здания. В рамках Восточного экономического форума открылся международный терминал аэропорта Хабаровска. После запуска он стал крупнейшим на Дальнем Востоке. Площадь нового терминала превышает 48 тыс. кв. м, а пропускная способность - 1,8 тыс. пассажиров в час. В ноябре 2025 года начал работу новый терминал в аэропорту Мурманска. Этот аэропорт - главный транспортный узел региона и арктический хаб.

В пресс-службе аэропорта Мурманска ТАСС сообщили, что за 11 месяцев 2025 года пассажиропоток достиг более 1,2 млн человек, а объем грузовых перевозок составил 1918 тонн. По данным пресс-службы международного аэропорта Хабаровск, в аэропорту обслужили 2,5 млн пассажиров с начала года. В пресс-службе АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" сообщили ТАСС, что к началу декабря 2025 года аэровокзал принял более 1,3 млн пассажиров, что на 0,5% больше, чем в 2024 году за тот же период. В 2025 году объем грузовых перевозок, включая багаж и почту, составил около 18 тысяч тонн, что на 27% больше, чем в 2024 году.

Кроме того, работа по модернизации аэропортов продолжается. Так, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов ранее сообщал, что новый терминал аэропорта Салехарда откроется в срок согласно плану - в 2028 году, проект реализуется успешно.

В 2025 году эти аэропорты выдвинуты на ежегодную общественно-деловую премию "Звезда Дальнего Востока". Общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.