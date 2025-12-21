Законы о поддержке участников СВО и их семей вступят в силу с 26 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ряд законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей, вступит в силу с 26 декабря. Нововведения позволят военнослужащим после возвращения с фронта бесплатно получать второе среднее профессиональное образование, а также продлят льготы для совершеннолетних детей участников СВО до 1 сентября после окончания школы, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Так, с 26 декабря вступают в силу изменения в закон "Об образовании в РФ", в соответствии с которыми участники СВО после возвращения с фронта смогут бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. "Необходимо сделать все от нас зависящее, чтобы ребята, возвращаясь с СВО, могли себя реализовать в мирной жизни", - отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, с этой даты начнут действовать нормы о продлении льгот для совершеннолетних детей - участников СВО после окончания школы до 1 сентября. По словам Володина, пока отцы воюют ради обеспечения безопасности страны, государство обязано окружить их семьи заботой и поддержкой.

Как отмечал председатель Госдумы, совершенствование правового поля для обеспечения нужд СВО, военнослужащих и их семей является приоритетом работы парламента. "Наши бойцы, их близкие ни в чем не должны нуждаться. Поэтому работа по совершенствованию правового поля, созданного для поддержки военнослужащих и их семей, ведется постоянно с учетом меняющейся ситуации", - сказал он, добавив, что с 2022 года Госдумой принято 154 закона о поддержке участников СВО.