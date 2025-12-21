В РФ более 2/3 регионов не будут устраивать салюты в крупных городах в Новый год

Решение не устраивать салюты объясняется властями на местах необходимостью соблюдения мер безопасности

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Власти 64 из 89 регионов России не будут проводить салюты в крупных городах субъектов в предстоящий Новый год. Единственным регионом, где запланировано проведение праздничного салюта, стал Чукотский автономный округ, подсчитали корреспонденты ТАСС.

Еще в 24 регионах России пока нет окончательного решения об отмене общегородских фейерверков в новогоднюю ночь.

Решение не устраивать салюты объясняется властями на местах необходимостью соблюдения мер безопасности. Ряд регионов отказался от общегородских фейерверков из экономических соображений и в знак поддержки участников спецоперации.

При этом в Анадыре и других населенных пунктах Чукотки проведение салюта может быть отменено из-за погодных условий.