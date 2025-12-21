В Анталью доставят пассажиров севшего в Адане рейса из Москвы

В компании Pegasus ожидают, когда погодные условия придут в норму

АНКАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Пассажиры лайнера компании Pegasus, летевшего из Москвы в Анталью рейсом PC1577, но вынужденно приземлившегося в аэропорту Аданы, будут доставлены в Анталью после нормализации погодных условий.

"Наша компания применяет все необходимые протоколы реагирования в подобных ситуациях, чтобы минимизировать негативные последствия для пассажиров. Они будут доставлены на том же самолете или на другом борту в Анталью, когда это позволят погодные условия", - сообщил ТАСС представитель центрального офиса Pegasus.

Между тем на электронном табло аэропорта Антальи значится рейс PC1577D (индекс D, вероятно, означает, что лайнер ранее был перенаправлен в другой аэропорт), который ожидают в районе 12:05 (совпадает с мск).

Ранее турецкий портал Havasosyalmedya сообщил, что самолет Airbus A320 компании Pegasus, выполнявший рейс PC1577 из Москвы в Анталью, был вынужден совершить посадку в аэропорту Чукурова в провинции Адана в 500 км к востоку от Антальи. Такое решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения и его окрестностях.

По данным сервиса Flightradar, данный рейс еще на подлете к аэропорту Антальи начал совершать маневры, вероятно, ожидая нормализации погоды. Он сделал несколько кругов над провинцией Анталья, в том числе совершил попытку зайти на посадку в аэропорту, но все же был вынужден сменить курс на воздушную гавань в Адане.