Песков: Путин был польщен подарком от предпринимателя из Люберец
Редакция сайта ТАСС
09:35
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин был польщен корзиной с выпечкой "Машенька" из Люберец, которую ему подарил хозяин пекарни Денис Максимов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент был очень польщен, выразил признательность за это и послал ответную корзинку", - сказал он.
Представитель Кремля добавил, что не знает, поделился ли с кем-то российский лидер угощением. "То есть вам попробовать не дали?" - спросил журналист. "Нет", - со смехом ответил Песков.