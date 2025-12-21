Семьям найденных после исчезновения детей в Самарской области окажут помощь

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает

САМАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Службы системы профилактики социального сиротства окажут всестороннюю помощь семьям, чьи дети накануне не вернулись с прогулки в Безенчукском районе Самарской области и были найдены только утром, сообщила врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

"В настоящей момент дети переданы родителям. По данному случаю проводится проверка. Всеми службами системы профилактики социального сиротства будет оказана всесторонняя помощь семьям", - приводит пресс-служба слова врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксаны Щербицкой.

Она подтвердила, что дети найдены, угрозы жизни и здоровью нет, а сам случай в ближайшее время рассмотрят на региональном межведомственном консилиуме в рамках реализации специального проекта "Вызов".

Четверо детей - 10-летний мальчик и три девочки пяти, 10 и 11 лет - накануне вечером не вернулись с прогулки. Полиция организовала их розыск. Следователи регионального управления СК возбудили уголовное дело.

