Песков признался, что ему понравились не все вопросы на "Итогах года"

Представитель Кремля назвал главным то, журналисты были абсолютно свободны в их формулировании

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что ему понравились не все вопросы, заданные Владимиру Путину во время "Итогов года". Но главное, добавил представитель Кремля, что журналисты были абсолютно свободны в их формулировании.

"Какие-то понравились, какие-то нет. Это нормально совершенно. Главное - журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать редакция. Все в абсолютно свободном режиме. В этом тоже уникальность этого формата", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Пресс-секретаря также спросили, как сам Путин оценивает итоги прямой линии. "Вы знаете, что он сам, естественно, не любит оценивать такое. Это должны делать, наверное, слушатели. Все это было для зрителей, для слушателей, для людей, прежде всего. Но вопросов было много, и палитра очень широкая. Спектр тем, которые поднимались, был очень широкий. Конечно, это каждый раз очень ответственное мероприятие, очень богатое с точки зрения содержания", - сказал представитель Кремля.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" совместила большую пресс-конференцию и прямую линию президента. Мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось примерно 4,5 часа.