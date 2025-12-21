В Москве ожидаются мокрый снег и гололедица вечером 21 декабря

МЧС рекомендует парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве вечером 21 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В связи с прохождением холодного фронта волнами в период с 23:00 мск 21 декабря до 18:00 мск 22 декабря на территории Москвы ожидается мокрый снег, снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра порывами до 15 м/с. К вечеру 22 декабря понижение температуры воздуха до минус 3-5 градусов, на дорогах сильная гололедица", - говорится в сообщении.

В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями столичный главк МЧС рекомендует парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными, управляя автомобилем.