Пик заболеваемости гонконгским гриппом ожидается в конце декабря - начале января

Кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева ранее сообщала, что темпы роста заболеваемости гонконгским гриппом в России снизились

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Пик заболеваемости гонконгским гриппом в России ожидается на конец декабря - начало января. Об этом в беседе с ТАСС сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о том, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом регистрируется в России, в структуре доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) фиксируют быстрое распространение вируса гриппа A(H3N2), он уже выявлен в 30 странах по всему миру.

"По последней прогностической модели пик заболеваемости гриппом ожидается в конце декабря и на первой неделе января. В связи с чем, конечно же, мы должны помнить о важности профилактических мер, особенно на новогодних праздниках, когда мы ожидаем наибольший всплеск заболеваемости гриппом", - рассказала Вахрушева.

Ранее в беседе с ТАСС Вахрушева сообщала, что темпы роста заболеваемости гонконгским гриппом в России снизились, отмечается снижение скорости прироста числа новых заболевших. При этом эксперт отметила, что, по данным Научно-исследовательского института гриппа, на пятидесятой неделе заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает расти, уровень заболеваемости составляет порядка 106 случаев на 10 тыс. населения.