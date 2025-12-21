В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и гололеда

Ночью температура воздуха в столице составит от минус 1 до плюс 1 градуса

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за прогнозируемого снегопада и гололеда. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Уже нынешним вечером на территории Москвы ожидаются осадки в виде снега, а в отдельных районах - гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья, потому объявлен желтый погодный уровень", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что пока данный уровень, символизирующий потенциально опасные метеорологические условия, введен с 23:00 мск и будет действовать до 21:00 мск понедельника, 22 декабря. "На дорогах возможна гололедица", - также предупредили в Гидрометцентре РФ.

В Московской области также ввели желтый уровень погодной опасности по той же причине, только действовать он начнет на час раньше - с 21:00 мск. Синоптики предупреждают, что к вечеру понедельника гололедица на дорогах Подмосковья может стать очень сильной.

Согласно последним прогностическим данным, предстоящей ночью на фоне осадков температура воздуха в столице составит от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер ожидается юго-западный и западный со скоростью 6-11 м/с.

Ранее в московской мэрии сообщили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые работы в связи с ожидаемой непогодой. "Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - отмечают в комплексе городского хозяйства столицы. Через свой официальный Telegram-канал водителей также предупредили о необходимости строгого соблюдения скоростного режима и дистанции.