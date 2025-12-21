Депутат Самокиш извинился за высказывания о конкурсе на молодежную столицу РФ

По словам депутата, критика была обусловлена тем, что Томск не получил статуса молодежной столицы по результатам конкурса

Депутат Госдумы Владимир Самокиш © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы Владимир Самокиш принес извинения за критику результатов конкурса молодежной столицы России, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Погорячился, высказался резко и некорректно, многих незаслуженно задел и тоном, и формой поста. Был однозначно не прав. <…> Приношу свои извинения и прошу меня простить", - написал он.

