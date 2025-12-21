В Москве призывают отказаться от поездок по городу на машинах из-за непогоды

Жителям советуют пользоваться общественным транспортом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы призывают автомобилистов отказаться 22 декабря от поездок по городу на личных машинах и пользоваться общественным транспортом из-за прогнозируемой синоптиками непогоды. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"Рекомендуем завтра отложить поездки на автомобиле и использовать городской транспорт - так поездка будет безопасной для всех участников дорожного движения", - сказали в департаменте. Здесь отметили, что уже 21 декабря с 23:00 мск в мегаполисе ожидается мокрый снег и гололедица, которые продлятся как минимум до вечера 22 декабря. "Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не оставлять автомобили и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций", - отмечают в департаменте через свой официальный Telegram-канал. Здесь также подчеркивают, что за ситуацией на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий на территории столицы с 23:00 мск объявлен желтый уровень метеорологической опасности, который символизирует на прогностических картах потенциально опасную погоду. "Уже нынешним вечером на территории Москвы ожидаются осадки в виде снега, а в отдельных районах - гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья, потому объявлен желтый погодный уровень", - пояснял собеседник агентства. Как ожидается, желтый уровень будет действовать до 21:00 мск 22 декабря. В Московской области также ввели желтый уровень погодной опасности по той же причине.