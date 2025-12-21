В ГД призвали ради безопасности детей не лишать их телефонов

Депутат Госдумы Олег Леонов подчеркнул, что на телефоне должно быть установлено специальное приложение - родительский контроль

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ребенок должен всегда иметь с собой полностью заряженный телефон с приложением родительского контроля. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от фракции "Новые люди", координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов, отвечая на вопрос, как предотвратить случаи пропажи детей, особенно в выходные и длинные праздники.

"Первое и самое главное - нельзя ребенка лишать телефона. У ребенка всегда должен быть с собой полностью заряженный мобильный телефон", - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что "на этом телефоне должно быть установлено специальное приложение - родительский контроль, которое позволит родителям постоянно видеть местоположение своего ребенка". "В этом случае, когда родитель все время видит, где находится его ребенок, он не потеряется", - сказал Леонов.

Накануне вечером в Самарской области четверо детей - 10-летний мальчик и три девочки 5, 10 и 11 лет - не вернулись с прогулки. Полиция организовала их розыск. Утром дети самостоятельно пришли в храм, по информации правоохранительных органов, они переночевали неподалеку в заброшенном помещении. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Выясняются причины и обстоятельства их ухода из дома.