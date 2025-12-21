Токаев выразил соболезнования в связи со смертью советского актера Ашимова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста СССР, казахстанского актера театра и кино Асанали Ашимова.

"Асанали Ашимов, посвятивший всю свою жизнь служению театру и кино, внес неоценимый вклад в расширение горизонтов отечественной культуры. Выдающийся артист талантливо воплотил множество ярких образов и по праву завоевал искреннее признание широкой зрительской аудитории", - приводит текст телеграммы соболезнования пресс-служба Токаева.

Ашимов умер в возрасте 88 лет. Актер родился 8 мая 1937 года в селе Жайылма (Южно-Казахстанская область Казахской ССР, ныне на территории Жамбылской области Республики Казахстан).

Среди его наиболее известных ролей - чекист Чадьяров в фильмах "Конец атамана" (1970, режиссер Шакен Айманов) и "Транссибирский экспресс" (1977, Эльдор Уразбаев), Камал Айкенов в драме "Вкус хлеба" (1979, Алексей Сахаров). В общей сложности его фильмография насчитывает несколько десятков работ.

С 1963 года Ашимов был актером Казахского драматического театра им. Мухтара Ауэзова (Алма-Ата). Исполнил на его сцене несколько десятков ролей, также поставил ряд спектаклей в качестве режиссера. В 1987-1988 годах, а также в 2010-х годах являлся художественным руководителем театра.

Герой Труда Казахстана (2017). Народный артист СССР (1980).