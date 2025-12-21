Во Владивостоке жители домов одного из районов остались без света

Ориентировочное время восстановления электроснабжения 22:00

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Жители домов в районе Эгершельд Владивостока, расположенного на полуострове Шкота, юго-западнее исторического центра, остались без света из-за отключения оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморских электрических сетей.

"В 19:37 зафиксировано отключение оборудования на подстанции "Бурная". Электроснабжение нарушено у потребителей, проживающих в районе Эгершельда. Бригада энергетиков уже выехала на энергообъект для проведения осмотра и переключения потребителей на резервные схемы. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 22:00", - говорится в сообщении.

Количество домов, оставшихся без света, уточняется. В соцсетях жители района пишут о более 100 домах. В пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) сообщили ТАСС, что почти весь район остался без света, причиной аварии служит выход оборудования из строя.