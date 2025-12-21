В МВД дали рекомендации, что делать при взломе аккаунта во "ВКонтакте"

При подозрении на взлом учетной записи, необходимо завершить все сеансы на неизвестных устройствах, сменить пароль и установить двухфакторную аутентификацию

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Киберполиция предложила алгоритм действий в случае взлома аккаунта в социальной сети "ВКонтакте".

Читайте также

С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше

"Взлом аккаунта - последнее, чего хочется в новогоднюю суету, особенно когда в соцсетях хранятся ваши семейные фото, переписки с близкими и контакты друзей", - сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, при подозрении на взлом учетной записи, необходимо завершить все сеансы на неизвестных устройствах, сменить пароль и установить двухфакторную аутентификацию.

В сообщении отмечается, что пресечь взлом и обезопасить аккаунт возможно как через мобильное приложение, так и через веб-версию.