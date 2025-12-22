В финалисты национальной премии "Наследие дороже" вышли проекты со всей страны

Награждение пройдет 23 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Стали известны финалисты второй национальной премии "Наследие дороже". Награждение победителей пройдет 23 января 2026 года на закрытии форума "Экономика наследия" в Калининградской области, сообщили организаторы.

"Организаторы второй национальной премии "Наследие дороже" - благотворительный фонд "Том Сойер Фест" - Наследие" и всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) вновь поощрят лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов. Сбор заявок длился с 1 сентября по 31 октября 2025 года. Экспертное жюри премии уже изучили около 90 заявок, присланных со всей страны. В финал вышли по три проекта в каждой из номинаций", - говорится в сообщении.

Шорт-лист премии

В шорт-лист в номинации "Бережная реновация. Проекты стоимостью до 10 млн рублей" вошли проекты из Казани (Историческая беседка в Фуксовском саду), Самары (Дом птиц) и Сарапула (Республика Удмуртия, Сарапульский цирюльник). В номинации "Бережная реновация. Проекты стоимостью от 10 до 50 млн рублей" - здание газеты "Ладога" из Карелии, бутик-отель "Сомов" (Казань), отель "Лампо" (Сортавала, Республика Карелия).

Среди участников номинации "Бережная реновация. Проекты стоимостью свыше 50 млн рублей" - усадьба Гверстянка" (Новгородская область), ремесленная пекарня "Белотурка" (Самара), частный детский сад (Иваново). Финалистами номинации для представителей общественных и волонтерских проектов "Креативный подход" стали проекты "Измалково" (Липецкая область), "Короленко 18" (Нижний Новгород), усадьба Подвинцева (Невьянск). За "Эффективный фандрайзинг" поощрят авторов проектов "Царский дом в Орске", возрождение села и храма в Косково Вологодской области, "АртКой" - историко-культурный фестиваль Сонковского района Тверской области.

В специальной номинации "Не сноси и сохрани" отметят представителей органов власти Сергея Подольского (Гурьевск), Олесю Балтусову (Казань), Софию Познанскую (Иваново). За личный вклад в спецноминации награду получат общественные деятели. В финал вышли Анна Мельникова (Бузулук), Никита Гамзюль (Нижний Новгород), Маргарита Баева (Архангельск).

"Мы проводим премию "Наследие дороже", чтобы поднять статус инвестора в историческую недвижимость. Пока такие проекты делают, в основном, подвижники, которые хотят сделать заметнее и привлекательнее свой город, которые хотят оставить свой след в истории, но мы ратуем за то, чтобы как можно больше людей вдохновлялись этими историями и смотрели на памятники архитектуры - как на привлекательные объекты для жизни и бизнеса", - отметила директор фонда Том Сойер Феста - "Наследие" Анастасия Кнор.

Премия в 2025 году

В январе 2025 года награды "Наследие дороже" уже получили 18 успешных проектов со всей страны, отмечены за личный вклад в дело сохранения исторического наследия общественные деятели и представители органов власти.

Премия "Наследие дороже" и форум "Экономика наследия" организованы благотворительным фондом "Том Сойер Фест - Наследие", ВООПИК и КН Центр капитализация наследия при поддержке фонда президентских грантов, ДОМ РФ, министерства культуры РФ, АУИПИК, правительства Калининградской области, агентства стратегических инициатив, клуба инвесторов "Деньги".

