LRT: в Вильнюсе демонтируют две мемориальные доски с текстом на русском языке

В течение пяти лет их будет хранить муниципальное предприятие

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 22 декабря. /ТАСС/. Вильнюсский городской совет принял решение демонтировать две мемориальные доски с текстом на русском и литовском языках, установленные в советский период. Об этом сообщило национального радио LRT.

По его информации, речь идет о досках на улице Пилимо и проспекте Гедиминаса, на них написано о столкновениях царских войск с рабочими демонстрациями в октябре 1905 года, приведших к человеческим жертвам. После демонтажа их в течение пяти лет будет хранить муниципальное предприятие.

Председатель комиссии мэрии по исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелене отметила, что доски будут демонтированы в ближайшее время. "Думаю, что в течение нескольких недель их уже не будет. Оба этих события не имеют большого значения для общества, поэтому мы решили просто снять доски и не заменять их новыми", - добавила она.

Кампанию по снятию или замене мемориальных досок с текстом на русском языке столичный муниципалитет проводит с 2023 года. До сих пор такой операции подверглись 16 памятных досок.