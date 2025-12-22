В Липецкой области ожидается рост числа участников промышленных туров

Губернатор Игорь Артамонов отметил, что в регионе 20 предприятий выступают площадками для промышленного туризма и вовлечения молодежи в мир современных технологий и будущих профессий

ЛИПЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Число участников промышленных туров на предприятиях Липецкой области может возрасти до 8 тыс. человек в 2025 году. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Промышленный туризм - это вклад в популяризацию промышленных предприятий региона как надежных работодателей. В 2024 году около 7 тыс. человек приняли участие в промышленных турах на предприятиях Липецкой области, а в 2025 году ожидается рост этого показателя до 8 тыс. туристов", - сказал Артамонов.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день в регионе 20 предприятий выступают площадками для промышленного туризма и вовлечения молодежи в мир современных технологий и будущих профессий.

По итогам 2024 года Липецкая область вошла в число 17 российских регионов-лидеров в развитии промышленного туризма, добавил губернатор, пояснив, что такой результат подтверждает вторая ежегодная "Система оценки по развитию промышленного туризма в России", которую подготовили Агентство стратегических инициатив и ВНИЦ R&C.

"Для Липецкой области развитие промышленного туризма приносит ощутимые преимущества. Это направление укрепляет бренд региона, делая предприятия частью его уникальной истории, стимулирует развитие туристической инфраструктуры и повышает общую привлекательность для жителей и инвесторов благодаря открытости местного бизнеса", - подчеркнул Артамонов.