Billboard: хакеры взломали каталог Spotify

Злоумышленники получили доступ к 86 млн аудиофайлам

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Группа "пиратских активистов" взломала музыкальный каталог Spotify, шведско-люксембургского сервиса потоковой передачи аудио и медиаконтента, получив доступ к 86 млн аудиофайлов. Об этом сообщил журнал Billboard.

В сообщении утверждается, что копирование включает 256 млн строк метаданных треков и 86 млн аудиофайлов, которые будут распространяться через P2P-сети в виде торрентов общим объемом примерно 300 терабайт.

По состоянию на 21 декабря, согласно информации, были опубликованы только метаданные, но не музыкальные файлы. "Расследование несанкционированного доступа показало, что третья сторона скопировала общедоступные метаданные и использовала незаконные методы для обхода DRM и доступа к некоторым аудиофайлам платформы", - говорится в заявлении Spotify, полученном Billboard.

"Мы активно расследуем инцидент", - отметили в Spotify.