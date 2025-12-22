В регионах ПФО на этой неделе ожидаются тридцатиградусные морозы

В Перми температура воздуха опустится до минус 35 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Серьезное похолодание прогнозируется в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) на этой неделе. В некоторых регионах столбики термометров опустятся ниже 30 градусов, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

Как сообщает Пермский центр геоинформационных систем (ГИС-центр), в Прикамье на неделе ожидаются сильные "температурные скачки". Отмечается, что в середине недели могут прийти морозы до минус 35-40 градусов, что произойдет впервые с декабря 2023 года. Похолодание будет сопровождаться северо-западным ветром, стихающим к вечеру, и прекращением осадков. Пик похолодания ожидается в ночь на четверг. По данным синоптиков, в Перми температура воздуха опустится до минус 35 градусов, по северу края и местами в центральных районах похолодает до минус 40 градусов, однако к вечеру начнет теплеть.

"Само арктическое вторжение необычное из-за своей относительной локальности - сильные холода ожидаются только в Пермском крае и на части прилегающих регионов. В последний раз такая ситуация отмечалась 7-10 января 2015 года", - добавили в ГИС-центре. Из-за аномального мороза в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение.

30-градусные морозы ожидаются к концу недели и в Оренбурге, где в понедельник прошел ледяной дождь. По данным Приволжского УГМС, в регионе будет облачная погода, 23 и 25 декабря местами пройдет снег. Температура воздуха днем 23 декабря составит минус 1-6 градусов, в среду - минус 4-9 градусов, а в четверг уже минус 21-26 градусов. Ночные температуры во второй половине недели будут опускаться до минус 33 градусов. "Зима в этом году не устает подкидывать сюрпризы и различные погодные аномалии. В первые дни по территории Оренбургской области проследует циклонический вихрь, который сформирует теплую облачную с осадками погоду. Но, как только очаг пониженного давления перевалит за Уральские горы, в тыл ему устремится холодный воздух. Вначале похолодает в западных и северных районах до минус 20-25 градусов, а затем в большинстве районов температура понизится до минус 28-33 градусов", - прокомментировала синоптик Алла Бурсакова.

В Татарстане также прогнозируется морозная неделя. В среду днем ожидается до минус 23 градусов, на востоке республики до минус 27 градусов. По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в пятницу, 26 декабря, ночью ожидается до минус 28 градусов. Однако днем температуры постепенно повысятся - в западных районах до минус 11 градусов, на востоке до минус 16 градусов. В Удмуртии в ночь на среду температура опустится до минус 32 градусов, днем ожидается до минус 28 градусов. Ночью в четверг похолодает еще сильнее, до -36 градусов. В Кирове также резко похолодает во вторник, днем температура воздуха составит минус 21-23 градуса.

Кратковременное похолодание и снегопады

Самарская область, по сведению Приволжского УГМС, с воскресенья оказалась под влиянием фронтальных разделов атлантического циклона, что привело к усилению ветра и осадкам преимущественно в виде снега. Отмечается, что такая погода при дневной температуре минус 2 градуса будет держаться в начале недели, но со среды резко похолодает. В ночь столбики термометров опустятся до минус 21 градуса. При этом уже в пятницу прогнозируется потепление до минус 7 градусов. Также в регионе вновь пойдет снег.

Снег разной интенсивности на этой неделе пройдет на территории Чувашии и Ульяновской области. Согласно прогнозам, в Ульяновской области осадки сохранятся до конца суток 22 декабря. На дорогах возможны снежные заносы.

В связи с этим глава Ульяновска Александр Болдакин дал указание городским службам своевременно расчищать автодороги, тротуары и общественные пространства, а также усилить противогололедную обработку. "После завершения снегопада - сосредоточиться на вывозе снежных масс. В усиление каждого из глав администраций районов направлены арендованные трактора, которые занимаются расчисткой подходов и проездов к социальным учреждениям и отработкой заявок жителей. Также необходимо проверять состояние придомовых территорий и участков, прилегающих к объектам бизнеса", - написал Болдакин в своем Telegram-канале.

Похолодание в Ульяновск также придет к середине недели. В ночь на 24 декабря столбик термометра опустится до минус 25 градусов ночью, днем 24 декабря ожидается 18 градусов мороза. К выходным сильные морозы отступят - днем прогнозируется около минус 6 градусов.