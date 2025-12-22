Морской порт Сириуса откроется летом 2026 года

Для запуска маршрутов специалисты производят четыре судна - два корабля "Соммерс" и два корабля "Котлин", сообщил глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин

СИРИУС /федеральная территория/, 22 декабря. /ТАСС/. Морской порт федеральной территории Сириус начнет работать летом 2026 года, сообщил глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин на заседании совета федеральной территории. После открытия морской гавани власти рассмотрят возможность запуска международного морского сообщения с Абхазией, Грузией и Турцией.

В настоящее время морской терминал в Сириусе переоборудуется в пассажирский порт. Как следует из презентации Плишкина, которую он представил в ходе заседания, первый этап запуска морской гавани запланирован на 2026 год: маршрут скоростного судна "Комета" Севастополь - Сочи продлят до Сириуса. Ожидается, что порядка 200 тыс. человек воспользуются маршрутом за сезон.

"Мы работаем над созданием возможности раскрытия внешних связей [в рамках программы развития транспорта федеральной территории]. В августе следующего года мы планируем запустить два экскурсионных и два транспортных маршрута. Планируется, что будет четыре корабля, которые будут осуществлять как туристические маршруты, так и работать в транспортном графике", - сказал Плишкин.

Он уточнил, что в настоящее время для запуска маршрутов специалисты производят четыре судна - два корабля "Соммерс" и два корабля "Котлин".

Кроме того, по данным Плишкина, в рамках второго этапа запуска морского порта Сириуса (в 2030 году) планируется открытие международных маршрутов - в Абхазию, Грузию и Турцию. Власти федеральной территории ожидают, что маршрутами за сезон воспользуется до 100 тыс. человек. Третий этап запуска порта в 2033 году, отмечается в презентации главы Сириуса, подразумевает перевод маршрутов на электросуда морского класса, что позволит сократить выбросы углекислого газа от водного транспорта до 30 тыс. тонн в год.