Всероссийский Дед Мороз готов приехать с поздравлениями в Африку

Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по российским городам и зарубежным странам

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга готов поехать в Африку и поздравить жителей с Новым годом. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подготовке к встрече Нового 2026 года.

"Почему бы и нет? <...> Тем более русских везде хватает. Так что я готов поехать в Африку и всех поздравить с Новым годом, подарить подарки, хорошее настроение", - сказал он.

После празднования своего дня рождения в вотчине под Великим Устюгом 18 ноября Дед Мороз отправился в новогоднее путешествие по российским городам и зарубежным странам. В вотчине Деда Мороза есть тематический парк, двухэтажный терем, почта, дом моды, зоосад - филиал Московского зоопарка.