Мишустин призвал привлекать волонтеров к помощи пожилым

Люди старшего поколения должны получать всестороннюю поддержку во всех жизненных ситуациях, указал премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Волонтеры и общественные организации должны привлекаться к работе по заботе о старшем поколении. На это в контексте утвержденной правительством РФ Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года обратил внимание премьер-министр Михаил Мишустин.

"Очень важно привлекать к этой работе общественные и волонтерские организации, без сомнения, региональные власти, - подчеркнул он после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой. - Чтобы люди старшего поколения получали всестороннюю поддержку во всех жизненных ситуациях".

Ранее премьер в ходе оперативного совещания со своими заместителями указал на то, что пенсии в РФ продолжат расти, а оказание медпомощи совершенствоваться.