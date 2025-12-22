Мишустин призвал привлекать волонтеров к помощи пожилым
13:37
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Волонтеры и общественные организации должны привлекаться к работе по заботе о старшем поколении. На это в контексте утвержденной правительством РФ Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года обратил внимание премьер-министр Михаил Мишустин.
"Очень важно привлекать к этой работе общественные и волонтерские организации, без сомнения, региональные власти, - подчеркнул он после доклада вице-премьера Татьяны Голиковой. - Чтобы люди старшего поколения получали всестороннюю поддержку во всех жизненных ситуациях".
Ранее премьер в ходе оперативного совещания со своими заместителями указал на то, что пенсии в РФ продолжат расти, а оказание медпомощи совершенствоваться.