Росмолодежь запустила акцию "Новый год в каждый дом"

Всероссийская акция продлится до 12 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Акция Росмолодежи "Новый год в каждый дом" пройдет в нескольких форматах и объединит жителей всех регионов РФ, она продлится до 12 января.

"В преддверии новогодних праздников запустилась всероссийская акция "Новый год в каждый дом". Она объединит детей и взрослых, общественные организации, волонтерские движения, ведомства и компании по всей стране и подарит настоящее волшебство тем, кто в нем нуждается", - говорится в сообщении пресс-службы Росмолодежи.

Всероссийская акция пройдет в разных форматах. Традиционно будет организован "Десант Дедов Морозов". Так, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюмах Деда Мороза при помощи альпинистского снаряжения с крыш больниц и детских домов поздравят детей с наступающим Новым годом и подарят подарки.

"Акция пройдет по всей России, чтобы дети, ветераны Великой Отечественной войны, родные и близкие участников СВО и сами военнослужащие СВО, а также люди, которые в праздники продолжают трудиться, почувствовали поддержку россиян и знали, что они не одни, вся Россия с ними. В организации акции нам помогут добровольцы "Мы вместе", - отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Также пройдет сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Новороссии и военнослужащих. В регионах России участники Движения первых проведут акцию "Российский детский Дед Мороз" и поздравят взрослых, которые встречают новогодние праздники на работе, в том числе врачей и спасателей, в костюмах Деда Мороза и Снегурочки и подарят подарки, сделанные своими руками.