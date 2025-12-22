Адыгея помогла с первым за 52 года капремонтом в школе на Херсонщине

В здании отремонтировали учебные классы и холлы, отреставрировали лестничный марш, обновили спортивный зал, а также построили современную спортивную площадку и благоустроили прилегающую территорию

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 22 декабря. /ТАСС/. Адыгея, которая является регионом-шефом Херсонской области, сделала капитальный ремонт в Вольновской школе, где подобные работы не проводились более 50 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале о шефской помощи Херсонщине.

"В Вольновской школе Нижнесерогозского муниципального округа полностью завершены все внутренние отделочные работы. Капитальный ремонт, который проводит регион-шеф Республика Адыгея, стал первым для здания с момента его постройки в 1973 году", - говорится в сообщении.

В здании отремонтировали учебные классы и холлы, отреставрировали лестничный марш, обновили спортивный зал, а также построили современную спортивную площадку и благоустроили прилегающую территорию.

"Работы перешли на завершающую стадию: в ближайшее время ожидается поставка и установка современного оборудования для нового пищеблока и монтаж жалюзи. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Адыгея демонстрирует высокий уровень освоения средств - около 97% - и входит в число регионов, успешно завершающих шефскую работу", - уточняется в публикации.