В Крыму будут национализировать жилье и земли военнослужащих ВСУ

Перечень национализированного имущества пополнился 84 активами пособников киевского режима, сообщил председатель парламента региона Владимир Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Выявлять и национализировать жилье и земли военнослужащих ВСУ будут в Республике Крым, сообщил журналистам 22 декабря председатель парламента региона Владимир Константинов.

В декабре глава крымского парламента сообщил, что перечень национализированного в регионе имущества пополнился еще 84 активами физических и юридических лиц - пособников киевского режима. Среди имущества политиков и бизнесменов в список попали объекты людей, воюющих сейчас на стороне ВСУ.

Константинов пояснил, что национализированные объекты в основном представляют собой жилье и земельные участки. "Вы же видите, какая там мобилизация? Из-под палки ловят всех. И поэтому, когда антитеррористическая комиссия разбирается с нынешним статусом человека, обнаруживается, что он боец ВСУ, даже если ему уже 63 года. Сейчас таких вполне может добавляться, потому что там в армии все. В основном это жилье, участки земли, которые могли оформить формально на другого человека", - сказал он.

О национализации

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября 2022 года приняли закон о возможности признать собственностью республики имущество недружественных стран и их граждан. Были национализированы активы АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительного завода "Залив", имущество ООО "Руслайн ко", "Мегастроя", а также, в частности, недвижимость Владимира Зеленского, певицы Джамалы, бывшего премьера Украины Арсения Яценюка. Собственностью Крыма также стало имущество ЗАО "Ялтинская киностудия", ООО "Отель "Бристоль" в Ялте, ПАО "Платинум банк", ПАО "Укрсоцбанк", АО "Международный детский медицинский центр "Чайка", ООО "Каракаш агро", АО "Пансионат".