Югра начнет участие в эксперименте по поступлению в СПО с 2026 года

По словам директора департамента образования и науки Югры Алексея Дренина, такой шаг позволит устанавливать приоритетность зачисления в колледжи для местных выпускников школ перед приезжими с высокими баллами аттестатов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 декабря. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ готов к участию в эксперименте по сдаче двух предметов на ОГЭ поступающими в колледжи - к его реализации он приступит с начала приемной кампании в 2026 году. Такой шаг позволит устанавливать приоритетность зачисления в колледжи для своих местных выпускников школ перед приезжими с высокими баллами аттестатов, сообщил ТАСС директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании 18 декабря 2025 года одобрили в первом чтении законопроект о продлении эксперимента по упрощению поступления в организации среднего профессионального образования (СПО) до 2029 года и расширению числа участвующих регионов до 12. Ранее в нем принимали участие только три региона - Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Теперь в число участников эксперимента вошли Татарстан, Камчатский край, Московская, Мурманская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

"Ханты-Мансийский автономный округ - сам принял решение войти в число субъектов России, где проводится данный эксперимент. Мы посмотрели на опыт Москвы и Санкт-Петербурга и поняли, что хотим тоже в нем участвовать, тем более там нет жестких рамок. Югра войдет в число регионов и начнет участвовать в эксперименте с начала приемной кампании в колледжи в 2026 году", - сказал собеседник агентства.

Приоритет у школьников Югры

Как уточнил собеседник агентства, при вхождении Югры в эксперимент также появляется возможность устанавливать приоритетность зачисления в колледжи своих местных выпускников школ. "Сейчас есть проблема - в Ханты-Мансийском автономном округе очень высокий конкурс в колледжи, при этом, в том числе, поступают и учатся иностранные граждане. "Но мы не всегда уверены каким образом они получили школьные аттестаты с высокими баллами по предметам", - отметил Дренин.

Он подчеркнул, что после вхождения в эксперимент преимущество при поступлении в колледжи будет у ребят из Югры - их будут принимать в первую очередь, а затем всех остальных. "Тем самым это создает плюсы и для работодателей, которые следят за успешными детьми региона и четко понимают, что они, получив хорошее образование в колледже, смогут прийти к ним работать", - добавил он.

Также Дренин отметил, что вхождение в эксперимент решает еще один важный вопрос - дать свободу выбора детям при сдаче экзаменов. Сейчас дети по окончании 9 класса сдают четыре экзамена по ОГЭ - два обязательных: русский язык и математика и два по выбору. При этом, если ребенок намерен поступать в колледж, то ему достаточно обязательных экзаменов по ОГЭ, поскольку сейчас единственное условие конкурса в средне-специальные учебные заведения - средний балл школьного аттестата. "Участие в эксперименте позволит дать детям выбор - можно сдать четыре экзамена и пойти в 10 класс или колледж, либо сдать два и пойти в колледж - это очень сильно облегчает детям задачу", - пояснил Дренин.

Как сообщалось, по итогам проведения эксперимента в 2025 году в государственной итоговой аттестации приняли участие 180,6 тыс. выпускников России 9 классов, 47,3 тыс. человек (26,1% от общего числа выпускников) выбрали для сдачи экзамена только обязательные учебные предметы. Число выпускников девятых классов, не прошедших государственную итоговую аттестацию, сократилось почти на 40%: с 3 347 человек в 2024 году до 2 057 человек в 2025 году. Кроме того, увеличился прием на востребованные профессии строительства, металлургии, машиностроения, специальности в сфере цифровых технологий, педагогики и медицины.