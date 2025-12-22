Дед Мороз заявил, что Новый год нужно встречать с чистого листа

Все горести и обиды нужно оставить в уходящем году, отметил Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Все горести и обиды нужно оставить в уходящем году, а Новый год встречать с белого, чистого листа, рекомендовал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Прежде всего Новый год - это же семейный праздник, а наши семьи - это самое дорогое, самое большое богатство. Поэтому берегите свои родных и близких, они у вас самые лучшие и замечательные, и вас очень и очень любят. А еще надо все печали, горести и обиды оставить в этом, уходящем году, и Новый год встретить с белого, чистого листа и под бой курантов всем от мала до велика загадать желание - за мир во всем мире", - сказал Дед Мороз.

Как отметил Дед Мороз, его желание в том, чтобы ребятишки были счастливы, чтобы их глазки искорками светились, а лица улыбками озарялись.

"Ну а самое заветное желание - чтоб закончились все войны, чтобы наступил мир на планете Земля, чтобы все люди от мала до велика были счастливы. Давайте же под бой курантов все вместе загадаем за мир во всем мире", - попросил Дед Мороз.