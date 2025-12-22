Инструктора Конфоркину обвиняют в съемке вертолетного завода по заданию ЛСР

Ей предъявлено обвинение в госизмене

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Инструктору по верховой езде Евгении Конфоркиной предъявлены обвинения в съемке вертолетного завода по заданию "Легиона "Свобода России" (ЛСР признан террористической организацией и запрещен в РФ), действующего в интересах украинских спецслужб. Об этом ТАСС рассказала адвокат девушки Алена Савельева.

"По версии обвинения, Конфоркина получила задание собрать информацию о режиме охраны Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова в районе станции Панки в Люберцах. Конфоркина сняла периметр территории на видео и отправила его в ЛСР", - сказала защитник. По ее словам, вину в этом ее подзащитная не признает. "Данные, которые она якобы сняла, есть в открытых источниках и панорамных картах. Поэтому Конфоркина, конечно, виновной себя не считает", - сказала адвокат.

Евгении Конфоркиной предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (госизмена). Она содержится под стражей с октября 2024 года по решению суда.