В России ввели звание "Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии"

Оно присваивается за личные заслуги в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; в борьбе с терроризмом и экстремизмом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии Российской Федерации". Отмечается, что это сделано "в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ".

Почетное звание присваивается за личные заслуги в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; в борьбе с терроризмом и экстремизмом; в оказании содействия в охране государственной границы Российской Федерации. Среди других оснований - организация государственного контроля (надзора) в установленной сфере; обеспечение безопасности высших должностных лиц регионов; научно-техническое обеспечение деятельности Росгвардии; подготовка квалифицированных кадров.

"Почетное звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет в календарном исчислении с начала осуществления профессиональной деятельности в войсках национальной гвардии РФ, органах внутренних дел РФ или внутренних войсках министерства внутренних дел РФ и при наличии у представленного к награде лица ведомственных наград (поощрений) федеральных органов государственной власти или органов государственной власти субъектов РФ", - отмечается в положении о почетном звании.