Путин выразил Рахмону соболезнования в связи с гибелью в школе таджикского мальчика

Президент РФ назвал совершение терактов в отношении детей особенно отвратительным преступлением

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону соболезнования в связи с гибелью в школе мальчика из Таджикистана. Российский лидер пообещал, что виновные будут наказаны.

Читайте также Один ребенок погиб. Подробности нападения в школе в Одинцове

"Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад", - сказал Путин. "Совершение терактов в отношении детей - это особенно отвратительное преступление и без всякого сомнения следствие будет доведено до конца и [виновные], безусловно, будут наказаны в полном объеме", - заверил президент РФ.